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«2016 год был для Грузии переломным в направлении развития технологий»

Техника
План действий правительства Грузии практически означает переход страны на новое географическое, геостратегическое и геополитическое устройство
Флаг Грузии
ru.torange.biz
Флаг Грузии

Тбилиси, 29 Декабря 2016, 16:11 — REGNUM  Уходящий 2016 год был для Грузии переломным в направлении начала развития технологий, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства Грузии 29 декабря. По его словам, именно в этом году началось осуществление революционного проекта строительства Кутаисского университетского городка, который превратит Грузию в центр современного технологического образования.

По информации премьера, в уходящем году также началось строительство технологического центра в Тбилиси, были созданы технопарки в Тбилиси и Зугдиди, фаблабы, профинансированы высокотехнологичные «стартапы». Правительство начало осуществление проекта всеобщей интернетизации, в рамках которого население всей Грузии сможет пользоваться доступным высокоскоростным интернетом.

Одной из частей общего процесса развития технологий премьер-министр назвал создание в МВД совместного центра по управлению операциями, который обеспечит в стране высокие стандарты охраны общественного порядка с использованием новых технологий.

«Мы составили наш четырехпунктовый план и самый масштабный его компонент — точный взгляд на правильное пространственное устройство страны. Практически это означает новое географическое, геополитическое и геостратегическое устройство нашей страны. Это создает совершенно новые возможности для позиционирования как за границами нашей страны, в масштабах региона и всего мира, так и внутри страны, для наших граждан. Это устройство ориентировано на современные потребности и быстрое развитие страны», — заявил Квирикашвили.

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Технопарки, индустриальные парки
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