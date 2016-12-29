На аэродром «Чкаловский» вернется Авиационная дивизия особого назначения

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты АДОН перевозили и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всему миру

Москва, , 09:34 — REGNUM На аэродроме Чкаловский будет реорганизована Авиационная база, в состав которой входил разбившийся в районе Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ: в 2017 году на базе будет воссоздана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН), расформированная в 2010 году, пишет газета «Известия».

По данным издания, Минобороны планирует приступить к формированию АДОН на базе 800-й авиационной базы 2-го разряда в начале 2017 года. Подразделение будет базироваться на подмосковном аэродроме Чкаловский.

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты АДОН перевозили и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всему миру. В авиапарк воссозданной дивизии войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, трансконтинентальные Ил-62 и Ил-18, все самолеты были доработаны.

АДОН станет важнейшим логистическим элементом обеспечения военной операции в Сирии. Кроме того, новая авиационная часть будет обеспечивать расширяющееся российское международное военное сотрудничество.