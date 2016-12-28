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В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31

Техника
Китай станет второй страной в мире, после США, которая будет иметь сразу 2 модели истребителей пятого поколения
Китайский истребитель J-31
Иллюстрация: Sina.com.cn
Китайский истребитель J-31

Пекин, 28 Декабря 2016, 10:33 — REGNUM  В китайском сегменте сети Интернет появились первые снимки обновленного прототипа истребителя пятого поколения J-31. Данные снимки подтвердили озвученную ранее информацию о том, что Китай параллельно разрабатывает сразу два истребителя последнего поколения.

В отличии от прототипа, поднявшегося в небо 31 октября 2012 г., фюзеляж данного истребителя был значительно доработан, кроме того, судя по фотографиям, было доработано подкрыльное пространство, где будет размещено вооружение боевой машины, пишет «Жэньминь жибао».

Таким образом, Китай стал второй страной в мире, после США, которая будет иметь сразу 2 модели истребителей пятого поколения. Как отмечают военные эксперты, вероятнее всего, J-31 станет палубным истребителем.

Согласно опубликованным данным, дальность боевого полета J-31 составляет не более 2 тыс. км. Самолет способен развивать скорость в 2226 км/ч. Разработка J-31 началась в начале 2000-х гг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай ведет испытания еще одного истребителя пятого поколения — J-31, также известного как FC-31. Представитель китайской авиастроительной корпорации Aviation Industry Corp of China (AVIC), разрабатывающей новинку, на условиях анонимности подтвердил информацию о недавних испытаниях новинки китайского ВПК.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай испытал новейший истребитель J-31

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Армия Китая
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