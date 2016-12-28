Камчатские военные получили партию новых беспилотников «Орлан»

Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM На Камчатку доставлена новая партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые получили подразделения Тихоокеанского флота, расформированные на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В следующем году планируется, что для расчетов беспилотников будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.

«Орланы-10» обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений Войск и Сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах», — пояснил Матвеев.

Он отметил, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края.