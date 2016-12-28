Битопливный внедорожник LADA 4X4 будет представлен в 2017 году

Самара, , 09:06 — REGNUM В будущем году компания «АвтоВАЗ» выпустит CNG-версию популярного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль сможет работать как на газе, так и на бензине, базой для него послужит пятидверная модель, сообщает издание Pokatim.ru.

Баллон для метана емкостью 90 л будет находится в багажном отсеке внедорожника. При полном бензобаке и полном баллоне газа внедорожник сможет преодолеть свыше 1000 км, отмечают разработчики модели. Во время движения по городу расход газа будет составлять 11 кубометров, на трассе автомобиль будет потреблять 7,5 л топлива каждые 100 км.

Что касается силовой установки LADA 4X4 CNG, она останется прежней, но ее мощность снизится с 83 до 75 л.с. В связи с этим максимальная скорость внедорожника упадет с 137 до 123 км/ч, а на разгон до 100 км/ч автомобилю потребуется 21 секунда — на две секунды больше, чем версии с бензиновым мотором.

На сегодняшний день в семействе LADA 4X4 — пятидверная модификация ВАЗ-2131 и компактная трехдверная версия. И тот, и другой автомобиль доступны в исполнении Urban. Они оснащены 1,7-литровым бензиновым мотором, выдающим до 83 л.с. и работающим в паре с безальтернативной 5-диапазонной МКПП.