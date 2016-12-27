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14-летняя школьница из Якутии нашла дешёвый способ греть машины в мороз

Техника
Девочка-вундеркинд уже составила бизнес-план и получила патент на свою идею
Заснеженная дорога
Pexels
Заснеженная дорога

Якутск, 27 Декабря 2016, 11:48 — REGNUM  Школьница-изобретатель из Якутии намерена решить проблему автомобилистов северных территорий, которым приходится тратить много сил и денег на поддержание в рабочем состоянии машин в условиях экстремально низкой температуры воздуха. Зимним чехлам, электроколонкам и тёплым гаражам она предлагает экономичную альтернативу, который станет возможность подогревать автомобили через теплообменник от центральной системы отопления. Сделать это станет возможно благодаря тому, что теплотрассы в республике с вечной мерзлотой расположены над землёй.

«Недостатки известных устройств заключаются в сложности конструкции, низкой надежности и недолговечности элементов, — цитирует школьницу ИА YakutiaMedia. — Также к недостаткам можно отнести длительное время предпускового разогрева двигателя, обусловленное конструктивными особенностями устройства, и прямую энергозависимость электроподогревателя».

Устройство подогрева антифриза автомобиля от теплотрассы, по её словам, полностью безопасное: «Я предложила использовать стандартный теплообменник, который в первоначальной модели встраивается в систему теплосети города. Во втором контуре теплообменника помещается антифриз автомобиля, который стандартным циркуляционным насосом прокачивается через систему охлаждения автомобиля. Мы получаем возможность поддерживать тепловой режим в двигателе длительное время путём разогрева блока двигателя от внешнего источника тепловой энергии без существенных затрат на содержание устройства».

Школьница уже составила бизнес-план и получила патент на свою идею: аналоги такого устройства в мире отсутвуют. Из явных плюсов проекта автор выделяет цену. Если установка того же электроподогрева в среднем обходится в 18 тысяч рублей, то гидротепло автостоянкам будет стоить 8 тысяч. Для эксплуатации не нужен гараж. Применяя устройство, можно сэкономить площадь ангаров, топливо и время.

Девочка-вундеркинд уже провела практические опыты по технической возможности подогрева автомобиля посредством его охлаждающей жидкости через теплообменник от системы отопления многоквартирных домов и теплотрасс. Её идея также апробирована на республиканских, российских юношеских и инновационных конкурсах в Якутске, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

«Мы рассчитываем запустить гидротеплоавтостоянку с застройщиками, которые включают ее в качестве бонуса при продаже квартир новоселам. Создание и испытание прототипов устройств планируется за счет абонентской платы данной автостоянки. Дальнейшие поступления мы ждем от продажи интеллектуальной собственности», — также заявила школьница журналистам.

Напомним, в Якутии очень трудно поддерживать в рабочем состоянии автомобили при низких температурах. Пользование машиной в морозы обходится очень дорого, поэтому многие жители республики не пользуются автомобилями зимой, предпочитая ездить на общественном транспорте.

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