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Чудеса левитации: В Пекине испытывают новый поезд на магнитной подушке

Техника
Первые маглевы выйдут на линию в столице КНР уже в начале 2017 года

Пекин, 27 Декабря 2016, 11:22 — REGNUM  Муниципалитет Пекина раскрыл новый подробности запуска первой линии пригородных поездов на магнитной подушке, также известных как маглевы. Новая линия, длина которой составит около 10 км, заработает уже в январе-феврале 2017 г.

Новая линия свяжет район Пингоюань на западе Пекина с поселком Шимэньин. На протяжении линии уже построены 8 станций. Время в пути между конечными станциями составит около 20 минут, что на 40 минут быстрее, чем на автомобиле, пишет «Бэйцзин жибао».

«Маглевы отличаются бесшумностью и экологичностью, благодаря чему местные жители не почувствуют разницы после запуска новой линии пригородных поездов», — сообщил журналистам представитель пекинского Бюро капитального строительства Янь Вантай.

После завершения строительства, линию маглевов интегрируют в городскую транспортную сеть, так пассажиры поездов на магнитных подушках смогут пересесть на метро и добраться до центра города.

Пекинские маглевы смогут вместить до тысячи пассажиров, благодаря чему нагрузка на транспортную сеть значительно снизится. Строительство линии для поездов на магнитной подушке началось в 2011 г.

Первый китайский маглев начал эксплуатироваться в 2002 г. в Шанхае. Поезда на магнитной подушке доставляют тысячи пассажиров ежедневно из Международного аэропорта Пудун в центр города и обратно. Средняя скорость состава — 430 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к 2020 г. китайские инженеры планируют разработать поезд на магнитной подушке, максимальная скорость которого составит 600 км/ч.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР разработает собственный поезд на магнитной подвеске к 2020 году

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