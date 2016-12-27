Власти КНР представили китайских космонавтов к государственным наградам

Экипаж «Шэньчжоу-11» установил рекорд по продолжительности нахождения на орбите среди других китайских космонавтов

Пекин, , 09:03 — REGNUM В Пекине состоялась торжественная церемония, в ходе которой экипаж корабля «Шэньчжоу-11», завершивший недавно свою орбитальную миссию, был удостоен государственных наград. Помощник командира корабля Чэнь Дун помимо прочего был удостоен звания Космонавт-герой.

Командир экипажа космонавт Цзин Хайпэн, для которого завершившийся полет стал уже третьим по счету, был награжден государственной наградой первой степени, его коллега Чэнь Дун — третьей степени, пишет «Наньцзао жибао».

«Шэньчжоу-11» был запущен 17 октября 2016 г. 19 октября «Шэньчжоу-11» успешно состыковался с китайской орбитальной станцией «Тяньгун-2», на которой космонавты провели более 30 суток, установил новый рекорд среди китайских космонавтов.

Миссия «Шэньчжоу-11» является частью амбициозного плана Китая по созданию постоянной пилотируемой космической станции — аналога МКС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре первый китайский космонавт Ян Ливэй рассказал тележурналистам о странном происшествии, произошедшем с ним во время его космического полета в 2003 г.

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