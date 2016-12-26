«Тойота» отзовет в России около 19 тыс. кросоверов Lexus NX
Москва, 26 Декабря 2016, 20:09 — REGNUM Российский дилер «Тойота Мотор» отзовет в России 18 757 единиц кроссоверов Lexus NX из-за вероятности неверной работы стояночного тормоза, сообщает «Росстандарт».
Отзыву подлежат кроссоверы, проданные с 11 сентября 2014 г. Причиной является ошибка в программировании блока управления тормозной системы. В режиме «паркинг» возникает вероятность того, что автомобиль может начать движение вперед или назад.
В ходе отзывной кампании на автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления тормозной системы.
Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.
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