Ледокол «Новороссийск» сдали заказчику в Выборге

Он стал третьим в серии для «Росморпорта»

Выборг, Ленинградская область, , 16:20 — REGNUM На Выборгском судостроительном заводе 26 декабря передали заказчику новый дизельный ледокол «Новороссийск». Заказчиком судна стало ФГУП «Росморпорт».

«Ледокол, чья мощность позволяет преодолевать льды толщиной до 1,5 метров, направлен на дежурство в акваторию Балтийского моря», — сообщили сегодня в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Новороссийск» стал третьим ледоколом проекта 21 900 М, построенным по заказу «Росморпорта». Головной ледокол «Владивосток» был передан заказчику в октябре 2015 года, второй в серии — «Мурманск» — в декабре 2015 года.

Ледоколы данного проекта могут использоваться для проводки судов в сложной ледовой обстановке, а также при буксировке, тушении пожаров на плавучих объектах, в спасательных операциях на море.

Водоизмещение ледокола при максимальной осадке составляет 14,3 тысячи тонн, длина судна — 119,8 метра, ширина — 27,5 метра, скорость хода на чистой воде — 17 узлов.

«Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Запада России. С 1948 года судоверфь в Выборге построила 210 судов различного назначения суммарным водоизмещением 1,55 миллиона тонн.

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