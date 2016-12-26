Первые изображения обновленной Lada Kalina Sport оказались в Сети

Москва, , 13:47 — REGNUM Автомобиль Lada Kalina Sport в скором времени будет обновлен. Об этом сообщает издание drom.ru, в распоряжении которого появились патентные изображения модели.

Судя по изображениям, после рестайлинга Kalina Sport станет более простой и технологичной в изготовлении. Так, у хэтчбека не будет боковых аэродинамических порогов, но появятся новые бамперы и новый спойлер на багажной двери. Впереди бампер получит новую конфигурацию и имитацию сплиттера в нижней части. Основой для заднего бампера станет бампер обычной Lada Kalina.

По данным издания, над проектом обновления Kalina Sport работали штатные специалисты «АвтоВАЗа» по дизайну. Текущий вариант модели выпускается с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «АвтоВАЗ» анонсировала два новых автомобиля в период с конца 2017 по начало 2018 года. В целом в течение 10 ближайших лет в компании намерены выпустить на рынок 8 новых моделей легковых машин.

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