Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:51:37 МСК

Первые изображения обновленной Lada Kalina Sport оказались в Сети

Техника
Текущий вариант модели выпускается с 2014 года

Москва, 26 Декабря 2016, 13:47 — REGNUM  Автомобиль Lada Kalina Sport в скором времени будет обновлен. Об этом сообщает издание drom.ru, в распоряжении которого появились патентные изображения модели.

Судя по изображениям, после рестайлинга Kalina Sport станет более простой и технологичной в изготовлении. Так, у хэтчбека не будет боковых аэродинамических порогов, но появятся новые бамперы и новый спойлер на багажной двери. Впереди бампер получит новую конфигурацию и имитацию сплиттера в нижней части. Основой для заднего бампера станет бампер обычной Lada Kalina.

По данным издания, над проектом обновления Kalina Sport работали штатные специалисты «АвтоВАЗа» по дизайну. Текущий вариант модели выпускается с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «АвтоВАЗ» анонсировала два новых автомобиля в период с конца 2017 по начало 2018 года. В целом в течение 10 ближайших лет в компании намерены выпустить на рынок 8 новых моделей легковых машин.

Читайте также: «АвтоВАЗ» готовит две новинки к выпуску в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
МоскваРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главком ВКС: Местонахождение черных ящиков Ту-154 известно
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
ещё главное