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Китай испытал новейший истребитель J-31

Техника
Второй прототип китайского истребителя пятого поколения поднялся в воздух спустя 4 года после первого полета

Пекин, 26 Декабря 2016, 11:46 — REGNUM  Китай ведет испытания еще одного истребителя пятого поколения — J-31, также известного как FC-31. Представитель китайской авиастроительной корпорации Aviation Industry Corp of China (AVIC), разрабатывающей новинку, на условиях анонимности подтвердил информацию о недавних испытаниях новинки китайского ВПК.

Подробности испытательного полета не раскрываются. Известно, что в воздух поднялся второй прототип самолета. Полет состоялся спустя более 4 лет после первого полета J-31 в 2012 г. Тогда истребитель пятого поколения провел в воздухе около 11 минут, пишет «Чжунго жибао».

Подробные характеристики J-31 до сих пор засекречены. Специалисты отмечают, что, вероятнее всего, за прошедшие 4 года китайские инженеры значительно доработали конструкцию первого прототипа и установили самые современные системы.

Согласно опубликованным ранее данным, которые официально подтверждены не были, дальность боевого полета J-31 составляет не более 2 тыс. км. Самолет способен развивать скорость в 2226 км/ч. Разработка J-31 началась в начале 2000-х гг.

В ноябре 2016 г. Китай представил мировой общественности свой новейший истребитель J-20. В рамках показательного полета китайский летчик-испытатель продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа, после чего истребитель приземлился на аэродроме. Как отмечают посетители выставки, J-20 не демонстрируется ни на одной из площадок. Вероятнее всего, ВВС НОАК пока не спешат раскрывать все технические возможности и характеристики нового самолета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дальность полета истребителя J-20 составляет 5,5 тыс. км, при этом боевой радиус китайского истребителя не превышает 2 тыс. км. Экипаж самолета состоит из одного пилота. Первый пробный полет состоялся 11 января 2011 г. Принятие J-20 на вооружение состоится уже в начале 2017 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Новейший китайский истребитель J-20 впервые представили публике

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