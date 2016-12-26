Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:52:31 МСК

Обновлен кроссовер от Geely, который выйдет на рынок России

Техника
Предусматривается полноприводная комплектация с двигателем объемом 2,4 л

Москва, 26 Декабря 2016, 08:33 — REGNUM  Китайский производитель Geely подверг некоторым изменениям модель Boyue, также известную как NL-3. Внешний вид кроссовера остался прежним, однако центральная консоль стала более чувствительна к прикосновениям, сообщает издание «Колеса.ру».

На снимках салона после обновления автомобиля заметна мультимедийная система, которая больше не имеет физических органов управления по бокам. Они оказались заменены на сенсорную панель. Предположительно, такой вариант в дальнейшем будет предлагаться в качестве опции, отмечает издание.

Модель Geely Boyue/NL-3 продается на территории КНР с весны этого года. Моторная гамма включает бензиновый агрегат объёмом 2 л и 1,8-литровый турбированный двигатель. Мощность первого составляет 141 л.с., второй может выдавать до 163 или 184 л.с. Моторы работают в паре с МКП или «автоматом», автомобиль может иметь как полный, так и передний привод.

Ранее стало известно о поставках Geely NL-3 в Россию под другим наименованием. Точных данных о моторной гамме пока нет, однако предусматривается полноприводная комплектация с двигателем объемом 2,4 л. Начало продаж в России ожидается летом 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок России
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное