Обновлен кроссовер от Geely, который выйдет на рынок России

Москва, , 08:33 — REGNUM Китайский производитель Geely подверг некоторым изменениям модель Boyue, также известную как NL-3. Внешний вид кроссовера остался прежним, однако центральная консоль стала более чувствительна к прикосновениям, сообщает издание «Колеса.ру».

На снимках салона после обновления автомобиля заметна мультимедийная система, которая больше не имеет физических органов управления по бокам. Они оказались заменены на сенсорную панель. Предположительно, такой вариант в дальнейшем будет предлагаться в качестве опции, отмечает издание.

Модель Geely Boyue/NL-3 продается на территории КНР с весны этого года. Моторная гамма включает бензиновый агрегат объёмом 2 л и 1,8-литровый турбированный двигатель. Мощность первого составляет 141 л.с., второй может выдавать до 163 или 184 л.с. Моторы работают в паре с МКП или «автоматом», автомобиль может иметь как полный, так и передний привод.

Ранее стало известно о поставках Geely NL-3 в Россию под другим наименованием. Точных данных о моторной гамме пока нет, однако предусматривается полноприводная комплектация с двигателем объемом 2,4 л. Начало продаж в России ожидается летом 2017 года.