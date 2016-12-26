Понедельник, 26 Декабря 2016 года
08:54:04 МСК

Китай перебрасывает свой авианосец в Тихий океан

Техника
Ударная авианосная группа ВМС НОАК прошла у берегов Японии

Пекин, 26 Декабря 2016, 06:01 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель ВМС НОАК Лян Ян сообщил журналистам о переброске китайской авианосной группы в западную часть Тихого океана. По словам офицера, данный маневр был запланирован заранее и является частью проверки боевой готовности группы кораблей.

«Мы подтверждаем, что авианосец «Ляонин», а также несколько эсминцев и катеров покинули пункт приписки и направились в Тихий океан для участия в запланированных учениях. Пекин напоминает, что данные маневры не направлены для создания угрозы или устрашения третьих стран, кроме того руководство страны отвергает любые обвинения в милитаризации», — сообщил пресс-секретарь.

Офицер не раскрыл подробностей предстоящих учений, отметив лишь, что на этот раз основная нагрузка будет лежать на палубных истребителях J-15, перед которыми будут поставлены сразу несколько учебно-боевых задач, пишет «Чжунго цзюньван».

По неподтвержденным данным, в данный момент на борту «Ляонина» находится командующий ВМС НОАК У Шэнли, который лично наблюдает за ходом учений.

Утром 25 декабря Министерство обороны Японии сообщило, что китайская авианосная группа в составе авианосца, трех ракетных эсминцев и двух ракетных фрегатов успешно прошла через Бохайский пролив и направилась в Тихий океан.

В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 декабря Министерство национальной обороны КНР раскрыло некоторые подробности широкомасштабных учений, проведенных в акватории Желтого моря. Согласно опубликованной информации, Китай впервые провел учения с участием ударной авианосной группы в полном составе. «Ядром» группы является пока единственный авианосец Китая — флагман ВМС НОАК «Ляонин».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай провел широкомасштабные учения с участием ударной авианосной группы

Читайте развитие сюжета: Правительство Японии: Мы следим за маневрами авианосца КНР «Ляонин»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армия Китая
Главное сегодня
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
Умер британский певец Джордж Майкл — биография
ЛондонВеликобритания Кончины деятелей культуры и искусства Культура
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
Кадыров назвал детскую больницу в Грозном в честь Доктора Лизы
ГрозныйРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»
ЛондонВеликобритания Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
26.12.16
За два дня на посту президента США Трамп отменит 70% указов Обамы
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
26.12.16
Именем Доктора Лизы назовут одно из медучреждений Минобороны РФ
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное