Китай перебрасывает свой авианосец в Тихий океан

Пекин, , 06:01 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель ВМС НОАК Лян Ян сообщил журналистам о переброске китайской авианосной группы в западную часть Тихого океана. По словам офицера, данный маневр был запланирован заранее и является частью проверки боевой готовности группы кораблей.

«Мы подтверждаем, что авианосец «Ляонин», а также несколько эсминцев и катеров покинули пункт приписки и направились в Тихий океан для участия в запланированных учениях. Пекин напоминает, что данные маневры не направлены для создания угрозы или устрашения третьих стран, кроме того руководство страны отвергает любые обвинения в милитаризации», — сообщил пресс-секретарь.

Офицер не раскрыл подробностей предстоящих учений, отметив лишь, что на этот раз основная нагрузка будет лежать на палубных истребителях J-15, перед которыми будут поставлены сразу несколько учебно-боевых задач, пишет «Чжунго цзюньван».

По неподтвержденным данным, в данный момент на борту «Ляонина» находится командующий ВМС НОАК У Шэнли, который лично наблюдает за ходом учений.

Утром 25 декабря Министерство обороны Японии сообщило, что китайская авианосная группа в составе авианосца, трех ракетных эсминцев и двух ракетных фрегатов успешно прошла через Бохайский пролив и направилась в Тихий океан.

В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 декабря Министерство национальной обороны КНР раскрыло некоторые подробности широкомасштабных учений, проведенных в акватории Желтого моря. Согласно опубликованной информации, Китай впервые провел учения с участием ударной авианосной группы в полном составе. «Ядром» группы является пока единственный авианосец Китая — флагман ВМС НОАК «Ляонин».

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