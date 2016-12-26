Китайский завод BMW отзывает 193 тысячи автомобилей

Пекин, , 05:24 — REGNUM Проблемы с фронтальными подушками безопасности стали причиной отзыва более 193 тысяч автомашин. Автоконцерн BMW в Китае намерен устранить обнаруженный дефект, сообщает в понедельник, 26 декабря, агентство «Синьхуа».

При использовании автомобилей обнаружено, что водителю и находящемуся на переднем сидении пассажиру может быть нанесена травма во время срабатывания подушки безопасности из-за разрушения газогенератора.

Отзыву подлежат 168 тысяч авто, ввезенных в КНР в период с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года. А также тех автомашин, которые были произведены в стране с июля 2005 по 31 декабря 2011, количество таковых составило еще около 25 тысяч автомобилей.

Сообщается, что собственникам не стоит беспокоиться, расходы по устранению неисправности берет на себя автоконцерн.