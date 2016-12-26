BMW отзывает более 193 тыс. авто в КНР из-за дефекта подушек безопасности

Пекин, , 04:35 — REGNUM Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало заявление, согласно которому немецкий автоконцерн BMW отзовет более 193 тыс. автомобилей из-за дефекта в системе подушек безопасности.

Немецким инженерам удалось установить, что зачастую из-за неверного срабатывания газогенератора, создающего давление для надувания фронтальных подушек безопасности, могут быть нанесены травмы водителю и пассажиру. Автоконцерн за свой счет заменит газогенераторы в системе подушек безопасности почти в 200 тыс. автомобилей, пишет «Чжунго жибао».

Согласно заявлению управления, под отзыв попадают все импортированные, а также произведенные на совместных предприятиях в КНР автомобили в период с июля 2005 г. по 31 декабря 2011 г. Кампания по бесплатной замене газогенератора в автомобилях начнется уже в конце января 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 августа Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому более 11 тыс. автомобилей Mazda будут отозваны из-за обнаруженного конструктивного дефекта.

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