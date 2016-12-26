СМИ: Лондон, опасаясь новых российских танков, готовит «ударные бригады»

Лондон, , 02:39 — REGNUM Британцы испугались российских новейших танков «Армата» и машин на платформе «Курганец». Как пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники среди британских военных, Соединенное Королевство сформирует две сверхмобильные «ударные бригады», предназначенные для «отражения российской агрессии» с использованием вышеупомянутых отечественных танков и боевых машин.

«Ударные группы» оснастят боевыми машинами на платформе «Аякс». Однако они, как считают эксперты, уступают по своим возможностям «Армате» и «Курганцу», отмечает издание. Бригады буду состоять из двух разведывательных полков общей численностью около ста единиц техники.

Создание экспериментальных групп запланировано на 2017 год. Специальные группы займутся доработкой концепции «ударных бригад» и применения на поле боя «Аякс», о чем ранее говорил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон. Первое подразделение полностью планируют создать не ранее 2020 года.

Как отмечает издание, эти новые бригады должны будут стать мобильным резервом, который максимальной быстро можно будет отправить в любой район Европы. Это касается как Румынии, так и стран Прибалтики. Чтобы остановить «возможное вторжение российских войск».

В свою очередь, российские специалисты сомневаются в эффективности создаваемой «ударной группы». По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, для чего создаются такие машины, непонятно. Потому что боевые машины на платформе «Аякс» будут выгодно смотреться на парадах, однако для крупномасштабных боевых действий они не подходят.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, на фоне истерии в западных СМИ об угрозе российской «Арматы» Лондон хотел показать обществу, что он действует в «ответ на военную угрозу со стороны России».