Катер из Ярославской области отправился на Северный флот

Еще два — на Сахалин

Рыбинск, Ярославская область, , 12:30 — REGNUM В Северодвинске Архангельской области спустили на воду изделие рыбинского завода «Вымпел» — военный катер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом судостроительном предприятии.

Торжественная церемония подъема Военно-морского флага на большом гидрографическом катере БГК-2154 проекта 19 920, построенного на «Вымпеле», прошла на Беломорской военно-морской базе Северного флота. Ранее БГК-2154 успешно прошёл полный комплекс государственных испытаний на Белом море.

По данным сайта предприятия «Вымпел», катер проекта 19 920 предназначен для комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях. Дальность плавания — 1000 миль, экипаж — 12 человек.

Катер оборудован современным гидрографическим комплексом на базе многолучевого эхолота, позволяющего выполнять съёмку рельефа дна, а также гидролокатором бокового обзора для поиска и обследования подводных объектов.

Два пограничных сторожевых катера «Мангуст» пополнили состав подразделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области, — сообщили на рыбинском «Вымпеле».