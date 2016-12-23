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Google назвал самый популярный автомобиль года по числу запросов

Техника
Пик популярности бренда Tesla пришелся на весну, когда вышел электрокар Model 3

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 11:02 — REGNUM  Автомобили японской компании Honda стали самыми популярными в 2016 году с точки зрения количества запросов пользователей в США. Такие данные приводит интернет-компания Google.

По данным специалистов Google, в уходящем году американцы больше всего интересовались автомобилями Honda Civic, CR-V и Pilot 2017 модельного года. При этом по итогам 2015 года марка Honda заняла третье место в таком же рейтинге, а на первом оказался бренд Chevrolet, в этом году не попавший даже в десятку лидеров.

Второй по популярности оказалась марка Mercedes-Benz, ранее занимавшая четвертое место. Чаще всего жители США искали информацию о таких моделях, как C-Class, E-Class, и Maybach.

«Мерседесам» по числу запросов уступают автомобили американской компании Tesla. Пик ее популярности пришелся на весну, когда вышел электрокар Model 3. На четвертой и пятой строчках рейтинга находятся автомобили Lamborghini и Volvo.

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