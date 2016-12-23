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«АвтоВАЗ» готовит две новинки к выпуску в 2017 году

Техника
Пересмотру может быть подвергнута внешность Lada Kalina

Москва, 23 Декабря 2016, 10:43 — REGNUM  Российская компания «АвтоВАЗ» представит два новых автомобиля в период с конца 2017 по начало 2018 года. Кроме того, в новом году будет запущена Lada Vesta Cross в кузове универсал, сообщает издание «Колёса.ру».

"В следующем году мы запускаем Lada Vesta Cross в кузове универсал, а также у нас будет ещё два очень интересных продуктовых события в период конца 2017 до начала 2018 года», — рассказал изданию глава компании Николя Мор.

Он пояснил, что в компании намерены обновить весь модельный ряд Lada с использованием Х-концепции дизайна. Отмечается, что первой вероятной новинкой может стать Lada Granta, которая получит обновленный внешний вид. Ранее о таком варианте говорил исполнительный вице-президент по инжинирингу Харальд Грюбель. Также пересмотру может быть подвергнута внешность Lada Kalina, вышедшей на рынок в 2013 году.

Что касается второго «интересного продуктового события», им может стать выпуск обновленной Lada 4×4. Вместе с тем, Николя Мор добавил, что в рамках обновления линейки Lada в ближайшие 10 лет на рынок могут выйти 8 новых моделей.

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