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Названы 5 лучших бюджетных новинок авторынка РФ в 2017 году

Техника
Среди них — два кроссовера из Китая

Москва, 23 Декабря 2016, 09:46 — REGNUM  В наступающем году у российских покупателей появится возможность приобрести ряд новых недорогих автомобилей, в числе которых отечественные и зарубежные марки. Список пяти самых ожидаемых новинок приводит издание «Автовзгляд».

В качестве главной новинки 2017 года названа серийная модификация универсала Lada Vesta Cross. Автомобиль, концепт которого был официально представлен на Московском автосалоне в уходящем году, летом встанет на конвейер завода в Ижевске. Модель получит бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2 литра, увеличенный клиренс и пластиковый обвес.

На втором месте среди ожидаемых бюджетных новинок — Hyundai Solaris новой генерации, который должен поступить в продажу в первом квартале нового года. Собирать автомобиль будет предприятие в Петербурге, моторный ряд модели включает бензиновые двигатели мощностью 100 и 123 л.с. Далее назван Kia Rio нового поколения, имеющий общую платформу с Hyundai Solaris.

На четвертом месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 3, который может поступить к дилерам уже в феврале. Преемник Tiggo FL оснащен 126-сильным мотором, пару которому составляет «вариатор» или «механика», и обновленной мультимедийной системой. Последним в пятерке стал кроссовер Lifan MyWay, получивший полный электропакет и современный мультимедийный комплекс с навигатором. Под капотом модели стоят моторы на 109 и 130 л.с., работающие вместе с 4-диапазонной АКПП.

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