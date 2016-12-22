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ВКС РФ: Россия усилит контроль над космическим пространством

Техника
В Крыму и на Дальнем Востоке разместят новые комплексы для контроля над космосом

Симферополь, 27 Ноября 2016, 03:28 — REGNUM  Россия в ближайшие годы разместит в Крыму и на Дальнем Востоке новые комплексы для контроля над космическим пространством (СККП). Об этом сообщил в субботу, 26 ноября, заместитель командующего космическими войсками ВКС РФ по испытаниям Андрей Ивашин в эфире Lifeзвук.

По словам Ивашина, в ближайшие несколько лет Россия развернет сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Их разместят, кроме Алтайского края, на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму.

Комплексы будут построены на основе новой элементной базы. Когда в строй введут новые комплексы Системы контроля космического пространства, то Воздушно-космические силы России смогут контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, подчеркнул Андрей Ивашин.

Система контроля космического пространства — это стратегическая информационная система для наблюдения за спутниками Земли, а также другими космическими объектами. СККП является составной частью воздушно-космической обороны России.

В начале ноября ВКС России получили новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», он поступит на вооружение полка объединения ПВО-ПРО в Подмосковье. По данным Минобороны РФ, боевые расчеты ВКС успешно выполнили начальные боевые стрельбы нового полкового комплекта ЗРС С-400 на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

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