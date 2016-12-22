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В Бийске изобрели мощнейший анальгетик без побочных эффектов

Техника
Новый препарат действует на 15% сильнее нестероидного противовоспалительного препарата — Диклофенак
Сибирские ученые изобрели анальгетик, который отличается от аналогов отсутствием побочного действия
Иллюстрация: Вести-Алтай
Сибирские ученые изобрели анальгетик, который отличается от аналогов отсутствием побочного действия

Бийск, Алтайский край, 17 Ноября 2016, 11:33 — REGNUM  Алтайские ученые из Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) СО РАН (Бийск) при участии коллег из Томского госуниверситета (ТГУ) изобрели анальгетик, который отличается от аналогов отсутствием побочного действия. Сырьем для нового лекарства, получившего название Тиовюрцин, стал Глиоксаль — вещество, промышленная технология синтеза которого разработана химиками ТГУ, и которое используется при производстве нового поколения ракетного топлива, предметов медицинского назначения и тысяч других материалов и веществ. Подробности сегодня, 17 ноября, сообщают «Вести-Алтай».

Первые испытания нового препарата, который выглядит как порошок белого цвета, показали, что лекарство снимает боли различного происхождения, имеет более длительный период действия, нежели другие обезболивающие лекарства, но при этом не оказывает токсического воздействия на организм.

«Если человек страдает гастритом или язвенной болезнью желудка, то препараты из группы анальгетиков — их основная масса — могут обострять эту патологию, — это во-первых. А во-вторых, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, препараты из группы нестероидных противовоспалительных могут обострять эти заболевания», — привел довод главный невролог Алтайского края Сергей Федянин.

Токсическое воздействие на организм от приема Тиовюрцина не больше, чем от переедания. «При длительном введении препарата (28 суток) не развивается лекарственная зависимость, отсутствует влияние на дыхание, нет стимулирующего эффекта на центральную нервную систему», — отмечают исследователи.

«Данный препарат на 15 процентов сильнее Диклофенака, его токсичность значительно ниже, он не воздействует на желудок, не вызывает привыкания, ну, в общем, гораздо лучше чем Диклофенак», — пояснила младший научный института проблем химико-энергетических технологий СО РАН Дарья Кулагина.

Испытывать новый препарат в лаборатории, на животных, будут еще минимум три года. Если все будет так же удачно, как сейчас, то принимать обезболивающее разрешат экспериментальной группе людей, — это еще 5 лет тестов. Поэтому купить в аптеках новое обезболивающее можно будет не раньше, чем через 8 лет.

Известно, что совместный проект бийских и томских ученых планируется к реализации в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Читайте ранее в этом сюжете: Первое в России производство кристаллического глиоксаля презентуют на Алтае

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