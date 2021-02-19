Москва, , 14:36 — REGNUM Хотя на Марсе посадку осуществил аппарат из США, это достижение, несомненно, принадлежит всему человечеству и является общей заслугой граждан всех государств, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Посадка очередного аппарата на поверхность Марса — это очередной шаг в дальнейшем изучении Красной планеты, подготовка к высадке там людей.

Несмотря на коронавирус и другие проблемы, которых не становится меньше на нашей планете, цивилизация не оставляет попыток продвинуться дальше в космос, что отрадно.

Работа нового марсохода позволит собрать новые сведения о планете, что поможет в её изучении, приблизит время, когда на него высадятся люди, создадут там обитаемую базу.

Учитывая масштаб задачи по полёту на Марс, объём средств, которые нужны для этого, сложность технических проблем, целесообразно, чтобы его осуществляли много государств, в первую очередь — Россия и США, как обладающие огромным опытом в освоении космического пространства.

Участие других государств имеющих опыт космической деятельности, конечно же, нужно, вне всякого сомнения. Совместная работа многих стран ускорит полёт на Марс людей, позволит разделить расходы на всех участников.

И не исключено, что поможет наладить отношения между народами здесь, на Земле, что немаловажно, учитывая количество нерешённых проблем, которые есть у человечества в настоящее время», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX поздравила NASA в связи с успешной посадкой на поверхность Марса аппарата Perseverance.

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