Москва, , 11:42 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отчиталось об успешном приземлении на Марс КА «Perseverance». «Настойчивость» США мир оценил — рукоплещет.

«Посадка продолжалась около семи минут, — сообщают в NASA. — Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме». С помощью «Perseverance» ученые надеются обнаружить следы жизни на Красной планете, существовавшие в далеком прошлом.

А что же мы? Была же программа «Марс-500». Мечтали о полете, длинною в жизнь. К тому же в этом году мир отмечает круглую дату — 60 лет космической эры землян. Именно столько прошло с момента, когда Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» Но теперь России нечем гордиться в космосе. Достижений нет. Напротив, у всех на слуху какие-то глупые аварии на космодромах и МКС, где чуть ли не скотчем заклеивали обшивку. Отличные технологии — осталось «Моментом» детали соединять!

Ответ «почему» лежит на поверхности — нет у нас, как выяснилось на последнем президиуме РАН, конкурентоспособной вычислительной техники. А без нее сегодня ни на Марс, ни на Луну с Венерой не полететь, ни даже прогноз погоды не узнать. Все делают суперкомпьютеры, которых в России нет. Точнее есть один — университетский «Ломоносов». Но и он по мощности почти равен древности носителя своего имени — великого русского ученого 18 века. Во всяком случае в веке 21-м этот «Ломоносов» не конкурент Западу.

«Мы на 17 лет отстали по вычислительной технике» — слова президента РАН академика Александра Сергеева. Планы по теме, как догонять будем, есть. Но не факт, что их удастся осуществить. Как и тот самый вожделенный полет на Марс. Вот посидеть на Земле в имитаторе — это да, это смогли. Много писали, и я в том числе, об уникальности эксперимента ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Эксперимент хорош, кто б спорил, но ученые ставят эксперименты обычно, чтобы что-то на их основе потом сделать. Где результат? Мы летим на Марс? Нет. Не летим.

Всё последнее заседание президиума РАН (16.02.21) стало фактически ответом на этот печальный вопрос. И другие, не менее печальные.

Самые актуальные научные задачи сегодня нам не по зубам — ни создание климатических моделей, ни ковидных, ни новых композитных материалов и лекарств. Потому что любое инженерное моделирование — это вычисления. Причем, не 2+2, а огромные цифры. Сделать это может не просто компьютер, а суперкомпьютер с характеристиками в десятки петафлопс. А их нет в России.

«Суперкомпьютеры позволяют учитывать каждый атом в моделируемой системе, — прозвучало в одном из докладов президиума, — для каждого атома пишется уравнение Ньютона фактически и решается система огромного числа уравнений». Речь в этом конкретном докладе шла о молекулярной динамике — это перспективное направление химической физики, которое стало развиваться активно лишь в эру суперкомпьютеров. Потому что теоретически явления этого порядка предсказать и построить модели невозможно. Если заглянуть в Википедию, мы увидим описание статьи 1960 года — а зародилось эта наука еще в 30-е годы — так вот «Статья Dynamics of radiation damage, J.B. Gibson, A. N. Goland, M. Milgram, G.H. Vineyard выполненная в Брукхейвенской национальной лаборатории в 1960 году, рассматривала образование дефектов в меди, вызванных радиационным повреждением. Тема работы была обусловлена проблемами защиты от ядерного нападения». Работа эта была «возможно, первым примером моделирования с непрерывным потенциалом. Вычисления проводились на IBM 704 и один шаг занимал около минуты». Теперь скорости принципиально иные. И задач — не счесть, начиная от медицины, питания, экологии, климата и заканчивая космосом и обороной…

Сказанное не значит, что у наших ученых нет достижений. Тот же докладчик отметил, что они сумели получить «мешок» кристаллизующихся полимеров, обладающих существенными преимуществами перед полимерами аморфными. Это к вопросу о новых материалах, так необходимых промышленности и всем нам. Даже носки и трусы желательно иметь из композитов — ничего не весят, но греют, как печка за счет этой самой молекулярной динамики.

«Все эти задачи требуют совершенно других вычислительных ресурсов, — подчеркнул докладчик. — Биосистемы доходят до ситуации, когда можно моделировать целую клетку, это система измененных атомов, это сотни наносекунд. Эти системы активно и много исследуются. Есть много биосистем, которые требуют существенного, на порядки, увеличения мощности вычислительной техники».

Вывод таков — разработка новых материалов на современном уровне возможна только при увеличении не менее, чем на порядок мощности существующих у нас сегодня вычислительных систем. Вот и ответ на вопрос — почему мы не полетели на Марс.