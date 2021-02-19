Рамат-Ган, , 08:03 — REGNUM Эффективность вакцины от коронавируса, выпущенной компанией Pfizer, составляет 85% уже после первой дозы. К таким выводам пришли исследователи израильского медицинского центра «Шиба». Результаты своей работы они опубликовали 19 февраля в журнале The Lancet.

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Исследование провели в январе 2021 года, когда более чем семь тысяч медицинских работников Израиля получили первую дозу вакцины.

«Группа «Шиба» отметила 85-процентное снижение симптоматически выраженных случаев заболевания COVID-19 в период между 15−28 днями после вакцинации», — говорится в статье.

При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75%, выяснили авторы исследования.

Добавим, к настоящему времени проводилось несколько исследований эффективности препарата американской компании. В ноябре 2020 года Pfizer заявляла, что по результатам первых клинических испытаний вакцина показала 90-процентную эффективность.

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