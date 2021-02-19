Шэньси, , 06:48 — REGNUM Тысячи исторических реликвий было найдено в столице провинции Шэньси на северо-западе Китая городе Сиане во время проведения строительных работ по расширению аэропорта, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

За время празднования Китайского Нового года, стартовавшего 11 февраля около 1000 археологов, раскопали более 4600 реликвий, включая более 3500 древних гробниц розничных периодов во время расширения Сианьского международного аэропорта Сяньян, сообщили в Шэньсийской академии археологии.

Частые находки в Сиане более не являются ни для кого сюрпризом. В общей сложности 1573 культурные реликвии было найдено на месте раскопом во время строительства восьмой линии метро Сианя в апреле 2020 года, включая 1356 древних гробниц, сообщили в институте.

Новые реликвии, найденные на дороге Чанмин, относятся примерно к периоду династий Суй и Тан (581−907). Вдобавок ко всему, около 140 реликвий, включая керамику было найдено с 5 февраля, сообщили в муниципальном бюро культурных реликвий.