Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Ученые из Университета Джорджа Вашингтона готовы приступить к разработке систем искусственного интеллекта (ИИ), направленных на помощь людям с проблемами здоровья, и тем самым повысить безопасность дорожного движения и спасти жизни людей. Об этом сообщает информационный портал университета Newswise.com 18 февраля.

Меган Грей, у которой в 23 года диагностировали эпилепсию, врачи объявили, что она больше никогда не сможет водить машину. Она сначала полагалась на семью, друзей и такси, но быстро поняла, что хлопоты и расходы становятся непосильными. Потеря транспортной независимости привела к тому, что Грей основала технологическую компанию Moment AI, которая занимается разработкой систем ИИ, которые отслеживают, обнаруживают и анализируют ухудшения здоровья человека, ведущего автомобиль.

Сейчас Moment AI сотрудничает с Самером Хамдаром, доцентом кафедры гражданской и экологической инженерии в Университете Джорджа Вашингтона. Они запускают совместный проект, направленный на разработку систем ИИ, которые однажды могут предотвратить дорожно-транспортные происшествия по причине внезапных проблем со здоровьем и даже со стрессом.

«Мои первые эпилептические припадки были вызваны стрессом, и в конечном итоге это расстройство повлияло на мою способность управлять автомобилем, — сказала Грей. — Потратив некоторое время на исследование передовых технологий систем помощи водителю, которые могут помочь в обнаружении припадков, я основала компанию Moment AI. Это сотрудничество с доктором Хамдаром продвинет нас на один шаг вперед и поможет повысить уровень безопасности на дороге».

Хамдар и его университетская команда будут создавать высококачественные наборы данных изображений с помощью симуляторов вождения, а затем обучать и тестировать передовые системы ИИ для прогнозирования и обнаружения нарушений здоровья, вызванных стрессом, таких как усталость, конвульсии, инсульт и внезапная остановка сердца у водителя, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

« Мобильность должна быть доступна для всех, в том числе для людей с проблемами со здоровьем и сложными условиями работы , — прокомментировал Хамдар. — Moment AI — это особый проект: он основывается на личной истории. Теперь мы можем начать академическое / отраслевое партнерство, которое может оказать значительное влияние на жизнь многих людей ».

Самер Хамдар — директор Центра исследований интеллектуальных систем транспортной программы Университета Джорджа Вашингтона. Он работает над этим проектом с несколькими студентами университета, включая аспирантов и студентов. Он также руководит программой, которая изучает теорию и безопасность транспортных потоков, моделирование поведения водителей, обнаружение и моделирование поведения пешеходов, транспортные технологии, включая автономные транспортные средства, и устойчивость транспортных систем.

Хамдар и его команда надеются создать прототип системы ИИ для автомобилей, которая могла бы обнаружить проблемы со здоровьем до появления симптомов, взять на себя управление автомобилем и направить его в безопасное место.

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