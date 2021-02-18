Стокгольм, , 15:17 — REGNUM Мышцы большинства жителей Европы и северных областей Земли менее восприимчивы к холоду из-за мутации в гене ACTN3. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие итоги своих исследований в журнале American Journal of Human Genetics.

Один из авторов исследования, профессор Каролинского института в Упсале (Швеция) Хокан Вестерблад пояснил, что предки современных европейцев выживали в холодном климате в том числе благодаря этой мутации. Но сегодня она скорее мешает людям, так как не даёт достичь успеха в видах спорта, требующих взрывной силы и скорости.

Ген ACTN3 участвует в формировании одного из белков быстросокращающихся мышечных волокон — альфа-актинина-3. Дефект этого гена распространён в северных областях Земли и редок в Африке и вблизи экватора.

Исследователи погружали молодых добровольцев в ванну с очень холодной водой и затем измеряли температуру их тела. Оказалось, что люди с нормальным геном очень быстро теряли тепло. Только треть из них находились в холодной ванне 15 минут без понижения температуры до 35 °C.

У добровольцев с мутацией гена температура тела падала примерно вдвое медленнее. Около 70% их них избежали опасного переохлаждения.

Затем учёные провели опыты на мышах. У грызунов с мутацией ACTN3 доминировали не быстрые, а медленные мышечные волокна, хотя мускулы потребляли то же количество энергии, что и у мышей с нормальным геном.

Исследователи полагают, что таким образом подтвердили гипотезу о более эффективном разогреве тела за счёт колебаний медленных, а не быстрых, мышечных волокон. Они намерены продолжить эксперименты с геном ACTN3.

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