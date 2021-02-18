Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Заметная часть жителей Швеции не носит маски в общественном транспорте, несмотря на рекомендации Агентства общественного здравоохранения. Однако в Соединенных Штатах Америке, сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что ношение двух масок обеспечивает почти абсолютную защиту от коронавируса. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

»Во всем мире знают, что защита полости рта — это эффективная мера. Чем больше на вас слоев такой защиты, тем лучше», — заявил профессор Бьорн Олсен.

Согласно исследованиям CDC, ношение тканевой маски поверх обычной медицинской, блокирует 92,5% потенциально заразных вирусных частиц коронавируса. Медицинская маска сама по себе обеспечивает 42% защиты.

Читайте развитие сюжета: В шведском Вестра-Гёталанде ужесточили карантинные ограничения