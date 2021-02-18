Берлин, , 12:25 — REGNUM Наличие в ДНК человека остатков генетического кода неандертальцев может являться защитой от наиболее острых случаев заражения коронавирусом, к такому выводу пришли ученые из Германии, сообщает 16 февраля The Hill.

В рамках нового исследования, проведенного учеными Хьюго Зебергом и Сванте Пэабо в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, удалось установить более точную связь между ДНК неандертальцев и более высоким риском тяжелых заболеваний.

Зеберг и Пэабо обнаружили, что определенная гаплогруппа, — население, имеющее общую ДНК, — примерно на 22% менее подвержено развитию тяжелого случая COVID-19. Считается, что общая ДНК унаследована от неандертальцев. В исследовании отмечается, что гаплогруппа распространена среди населения за пределами Африки, поскольку неандерталец эволюционировал за пределами континента.

Исследователи отметили, что неандертальцы и родственная им азиатская группа денисовских людей вымерли десятки тысяч лет назад, но их генетическое влияние всё еще сохраняется.