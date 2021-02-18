Токио, , 12:03 — REGNUM Лекарство для избавления организма от так называемых «стареющих клеток» подобрали японские учёные. Через 5−10 лет его, возможно, будут применять для омоложения, рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси 18 февраля РИА Новости.

Американский учёный Леонард Хейфлик 60 лет назад открыл процесс старения клеток. Стареющие клетки перестают делиться, накапливаются в организме и вызывают воспаление и старение.

Удаление таких клеток, пояснил Наканиси, позволило бы остановить воспалительные процессы и повлиять на симптомы старения. Японские учёные выяснили, что для стареющих клеток жизненно необходим фермент GLS1, превращающий глутамин в глутаминовую кислоту.

Ингибитор, то есть тормозящее вещество для этого фермента, способно уничтожить клетки, провоцирующие воспаление, в том числе стареющие клетки. В качестве ингибитора попробовали применить препарат, который в настоящее время проходит клинические испытания. Это лекарство от некоторых видов рака.

Препарат испытали на старых мышах. В результате у животных стали лучше работать органы, претерпевшие возрастные изменения.

«Одним препаратом можно добиться улучшения сразу по многим видам возрастных заболеваний, добиться омоложения. Мы сами очень удивлены и считаем это крайне интересным», — сказал профессор Наканиси.

Если у препарата не будет побочных действий, уже через 5−10 лет им можно будет лечить пожилых людей. В перспективе такое лекарство, считает профессор, поможет сократить до нуля разрыв между общей продолжительностью жизни и здоровым состоянием человека. Человек в таком случае сможет здоровым доживать до максимального возраста, то есть до 100−120 лет.