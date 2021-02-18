Иркутск, , 07:20 — REGNUM На астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) завершено создание пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA — уникальной установки, одного из крупнейших и наиболее чувствительных инструментов для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает управление информационной политики ИГУ.

Уникальный инструмент гамма-астрономии. Версия 2.0 ИГУ

Экспериментальная установка заняла площадь в один квадратный километр, но это, по уверениям ученых ИГУ, далеко не предел — в планах не только усовершенствование имеющегося комплекса, но и строительство нового, гораздо большего масштаба и, соответственно, чувствительности.

Ученые уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развитие и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а возможно, станет началом Новой Физики, находящейся за пределами Стандартной модели.

«Пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA — это уникальная установка. Отличает ее наличие разных типов детекторов, которые предназначены для исследования частиц, приходящих к нам из далекого космоса и несущих уникальную информацию о процессах, сопровождающихся выделением гигантской энергии.

Это такие процессы, в которых за одну секунду может выделиться энергия сопоставимая с тем ее количеством, которое выделяет в год миллиард солнц. Мы уже успешно регистрируем потоки гамма-квантов, которые практически недоступны для исследования с помощью других установок, получаем уникальные результаты о многих астрофизических явлениях и проверяем принципиально новые методы и подходы для исследования космических частиц», — пояснил профессор, ученый ИГУ, соруководитель проекта TAIGA Николай Буднев.

По его словам, следующим шагом должно стать создание установки в 10 квадратных километров и на большей высоте относительно уровня моря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по созданию пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA относится к разряду мегасайенс и реализуется международной коллаборацией, головной организацией в которой является Иркутский государственный университет.