Париж, , 00:52 — REGNUM Во Франции родила первая женщина, перенёсшая пересадку матки. Об этом 17 февраля сообщает Le Parisien.

Новорожденный Pedro Reyna

Впервые во Франции ребенок родился после пересадки матки. Мать ребёнка Дебора, 36-летняя француженка, родилась без этого репродуктивного органа из-за синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера, встречающегося у одной женщины из 4500. В 2018 году она подала заявку на пересадку в отделение гинекологии-акушерства и репродуктивной медицины больницы Фош.

«Мы изучили профили 250 добровольцев и выбрали пять из них. Дебора пришла первой», — говорит профессор Жан-Марк Аюби, руководитель отделения.

31 марта 2019 года была проведена пересадка матки, донором стала мать Деборы. Пересадка от матери к дочери повышает шансы, что после трансплантации организм не отторгнет пересаженный орган.

Стоит отметить, что матка донора хорошо прижилась в теле Деборы и в июле 2020 года было успешно произведено экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 12 февраля на седьмом месяце беременности Дебора путём кесарева сечения родила ребенка ростом 42 см и 1,8 кг. Данное событие вселяет надежду женщинам, родившихся без матки.