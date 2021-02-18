Тегеран, , 09:15 — REGNUM 17 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в случае снятия американских санкций Исламская Республика может стать центром науки и технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский дипломат сказал руководителям научно-технических парков на совещании, что технопарки парки способствуют предотвращению утечки мозгов, отметив, что научно-технические парки могут предоставить иранским студентам возможность работать в своей стране.

По словам Зарифа, научно-технические парки могут подготовить почву для того, чтобы иранские студенты «вышли за рамки теории в производственную сферу».

Он также подчеркнул огромный потенциал наукоемких компаний, способствующих росту экспорта страны. Чиновник отметил, что министерство иностранных дел и иранские посольства по всему миру готовы помочь наукоемким компаниям экспортировать свою продукцию.

Между тем представитель министерства науки, исследований и технологий заявил на совещании, что в настоящее время в стране действуют 45 научно-технических парков. Голам-Хоссейн Рахими сказал, что в 2020 году иранские ученые зарегистрировали более 6000 научных статей в действующих международных базах.