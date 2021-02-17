Ташкент, , 15:43 — REGNUM Синьхуа со ссылкой на узбекистанское информагентство УзА сообщает 17 февраля о сертификации в этой среднеазиатской республике для массового применения российской вакцины «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Подчеркивается, что соответствующее решение приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

В сообщении узбекистанских СМИ говорится о предстоящей закупке 1 млн доз этой вакцины; в настоящее время в распоряжении санитарных властей Узбекистана находятся все необходимые материалы, в частности результаты третьей стадии клинических испытаний. Массовая вакцинация в Узбекистане стартует в конце февраля — начале марта.