Москва, , 14:21 — REGNUM Российские учёные впервые секвенировали геном каменной куницы — самого распространенного вида этого рода в Европе. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН Сергей Кливер.

Секвенированием называют определение последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК, зная такую последовательность, можно выяснить эволюционную историю организмов.

Каменная куница распространена практически повсеместно в Европе, у неё 19 пар хромосом.

Расшифрованный геном каменной куницы позволит провести фундаментальную работу в множестве областей генетики. Кроме того, по можно будет сравнить каменную куницу с другими представителями семейства куньих.

Как сообщало ИА REGNUM, экспериментальную генную терапию для лечения ряда болезней мышей научились использовать коллектив ученых — молекулярных биологов из США и Южной Кореи. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Science Advances.

Читайте также: Ученые опробовали экспериментальную генную терапию