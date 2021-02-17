Токио, , 13:33 — REGNUM Молекулярные биологи из Японии создали ослабленную версию SARS-CoV-2, которую можно использовать для создания вакцины. Препарат, как следует из опубликованной в журнале bioRxiv статьи, проверили на хомячках.

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"Мы создали несколько штаммов коронавируса, которые при температуре в 37 °C размножаются в клетках людей и животных значительно медленнее остальных версий SARS-CoV-2», — говорится в статье.

Отмечается, что один из них — A50−18 — оставался полностью инертным при высоких температурах, что позволило использовать его для создания интраназальной вакцины.

«Она успешно защитила сирийских хомячков от инфекции», — отметили учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 17 февраля начинается массовая вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На первом этапе планируется привить медицинских работников.

После этого, в рамках второго этапа, планируется привить около 36 млн человек старше 65 лет, на третьем этапе — 8,2 млн граждан страны с хроническими заболеваниями.

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