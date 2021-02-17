Париж, , 12:27 — REGNUM Во Франции женщина впервые родила ребенка после пересадки матки. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что девочка весом 1,845 кг родилась в больнице Фош в Париже у 36-летней матери, ранее бесплодной, которая перенесла операцию по пересадки матки от живого донора в марте 2019 года.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо», — заявил профессор Жан-Марк Аюби, глава акушерского отделения в больнице Фош, чья команда принимала роды.

Напомним, в июне 2018 года в Бразилии женщина родила и выносила здорового ребенка после того, как ей была пересажена матка от мертвого донора. Во всем мире в результате таких операций уже родилось около 20 детей.