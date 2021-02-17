Москва, , 12:05 — REGNUM Вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей, а также дешёвый способ получения солнечной энергии вошли в список главных изобретений российских ученых за прошлый год, сообщает Роспатент.

Так, в топ главных изобретений вошла полиантигенная вакцина, которая помогает не только защитить от туберкулеза, но и лечит уже заболевшего человека. Сейчас исследователи готовятся к проведению заключительных исследований.

Также в рейтинг вошла система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости.

В 2020 году российскими учёными была создана технология, которая помогает отличить интеллектуального бота от живого оператора. Данная технология поможет защититься от некоторых способов мошенничества.

В строительной отрасли важным изобретением стала технология производства материалов со спецдобавками, предотвращающими горение.

Хирурги в ближайшее время смогут получить прибор, который позволит им более уверенно выполнять нейрохирургические операции — лазерное излучение будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов.