Горно-Алтайск, , 11:59 — REGNUM На территории Сайлюгемского национального парка на Алтае 16 февраля начался ежегодный учёт снежного барса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, прежде всего будет обследован труднодоступный участок Аргут, где обитает крупнейшая группировка ирбиса в стране.

Исследователи проверят сеть фотоловушек, в которую входит до полусотни камер. При необходимости будут установлены новые аппараты. В ходе второго этапа экспедиции пройдут на хребте Сайлюгем параллельно с сотрудниками нацпарка «Силхэм» в Монголии.

«В состав учетной группы вошли 8 человек и 4 местных жителя-проводника. Экспедиция продлится не менее двух недель. Одновременно с мониторингом численности снежного барса состоится учет сибирского горного козла, основного корма ирбиса в Аргуте», — отметили в нацпарке.

Отмечается, что всего в России в 2019 году зарегистрировано 65 особей снежного барса, две трети из которых обитают в Горном Алтае.