Брюссель, , 10:44 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) нацелено на то, чтобы в подборе новых космонавтов ориентироваться на большее разнообразие, об этом заявил 16 февраля генеральный директор агентства Ян Вернер, сообщает The Hill.

«В рамках нового отбора в 2021—2022 годах, мы особенно призываем женщин подавать заявки, потому что это очень интересно и полезно, если у нас будут смешанные команды с разным опытом и разным гендером», — сказал Уорнер.

ЕКА также объявляет о проекте «Парастронавт», в рамках которого будет предпринята попытка создать для людей с ограниченными физическими возможностями условия, в которых они могут работать и жить в космосе. Согласно данным пресс-службы агентства, проект будет открыт для людей, страдающих нарушением работы нижних конечностей, резко выраженной разницей в длине ног или небольшим — менее 130 см — ростом.