Берлин, , 10:04 — REGNUM Германские ученые обнаружили микроорганизмы, которые были бы способны расти и размножаться на Марсе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

По данным исследователей, из цианобактерий (сине-зеленых водорослей) можно создать настоящие системы жизнеобеспечения для будущих колонистов планеты. Питаться организмы будут газами атмосферы красной планеты.

Как говорится в статье, данные бактерии могут развиваться во взвеси марсианской пыли, следовательно, их можно использовать для создания пищи для других культур на Марсе.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора Стэнфордского университета Скотта Хаббарда, вирусы с Марса могут оказаться на Земле через образцы грунта.

По мнению исследователя, доставленные с поверхности Марса образцы грунта нужно изучать так, «будто они заражены вирусом Эболы», пока не будет установлена их безопасность. Также ученый сообщил, что вероятность проникновения на Землю инопланетных вирусов через образцы грунта маловероятна.

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