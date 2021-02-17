Париж, , 01:17 — REGNUM Защитную маску, которая может уничтожать частицы коронавируса SARS-CoV-2, представила французская компания BioSerenity, 16 февраля передает телеканал BFM.

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Изделие состоит из четырех слоев, один из которых имеет бактерицидные и антивирусные свойства. При этом используются принципы физической и химической защиты на основе взаимодействия молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Маска была создана в сотрудничестве с больницей Университета Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции, а также Национального центра научных исследований республики.

Стоимость изделия с фильтром FFP должна составить €1,49, а хирургической маски — €0,44. Отмечается, что ее материал имеет свойства самообезораживания.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года специалисты Индианского университета создали материал для защитных масок, который нейтрализует вирусные частицы с помощью электрического напряжения.

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