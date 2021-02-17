Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Израильский фонд наградил директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи премией Дэна Давида в $1 млн за достижения в науке, пишет 16 февраля BBC.

Фаучи была присуждена премия за «существенные» исследования в сфере COVID-19, СПИДа и туберкулеза.

Представители фонда отметили то, как рьяно Фаучи «защищал науку перед лицом невежественной критики», и оценили усилия главного эпидемиолога США по борьбе с пандемией коронавируса. Также был упомянут вклад команды Фаучи в развитие лекарственных исследований — в первую очередь вакцин на базе молекулярной РНК.

Напомним, что Фаучи является сторонником введения карантина для борьбы с пандемией коронавируса и пропагандирует ношение сразу двух масок.

Премия Дэна Давида является международной премией, которую присуждают людям или организациям, оказавшим выдающее влияние на науку, технологии, культуру или общество.