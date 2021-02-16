Москва, , 14:10 — REGNUM Россия в 20 раз отстает от Германии по вычислительной технике. Удручающий вывод следует из доклада академика Бориса Четверушкина на президиуме РАН во вторник 16 февраля 2021 года.

«Россия в силу логики научно-технического прогресса обязана резко увеличить производительность своего вычислительного парка. В Германии 20 центров с машинами в 50 петафлопс, у нас только «Ломоносов» (суперкомпьютер), — сообщил ученый, — Иначе мы обречены на отставание по всем линиям. Надо, по аналогии с Германией, создавать линейку центров — региональных и центральных».

По словам академика Четверушкина, сегодня нужна линейка машин 30-и петафлопсного класса, от 5 до 10, как минимум.

«Чем быстрее мы познаем мир, тем больше наш вклад в экономику», — заявил президент РАН Александр Сергеев на президиуме РАН (16.02.21). Он отметил, что у истоков направлений вычислительной и прикладной математики стоял выдающийся математик и президент РАН Мстислав Келдыш, 110-летний юбилей которого Академия наук отмечала 10 февраля.

Вычислительные системы дают то, без чего не может существовать ни современная авиация, ни ракетостроение, ни даже экология и здоровое питание. Это проблема так называемых «больших данных», без которых невозможно решать стоящие перед страной и человечеством задачи.

В докладе «Высокопроизводительные вычисления, предсказательное моделирование и современные технологии» Борис Четверушкин сообщил, что и «моделирование процессов ковида требует вычислений: проникновение вируса через маску, распространение инфекции в популяции, влияние на экономику», то есть многофакторное моделирование — тоже задачи вычислительных машин. Неоценимую помощь вычисления оказывают в прогнозировании катастроф, а также многих других процессов, происходящих в природе и обществе.

«Мы в разоренной войной стране создали атомную промышленность. Сейчас создали вакцину, проходим достойно пандемию», — подчеркнул докладчик, добавив, что главное — осознать опасность отставания в вычислительной технике. К сожалению, власти не понимают важности создания мощных вычислительных машин. «Они к нам не ездят», — ответил академик на вопрос, почему проблема не волнует власти страны.

Да, у нас нет элементной базы для решения этой задачи. Но ждать ее создания, считает ученый, не стоит: «это тоже требует вычислительной техники высокого уровня». Можно купить процессоры, а наши коллективы за год в состоянии решить задачу создания линейки суперкомпьютеров.

У главы РАН иное мнение: забывать о своей элементной базе нельзя — иначе мы во всем будем зависеть от зарубежных поставок.