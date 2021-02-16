Пекин, , 03:25 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» осуществил орбитальный маневр вокруг Марса, став первым исследовательским космическим аппаратом Китая, исследовавшим внеземную планету, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

Двигатель 3000N аппарата был запущен в 17:00 по Пекину для обеспечения траектории зонда, проходящей через полюса Марса. По данным Китайского национального космического управления (CNSA), периареон, ближайшая к Марсу точка орбиты, была скорректирован до 265 км.

Космический аппарат выполнит еще несколько орбитальных корректировок, чтобы выйти на посадочную орбиту, сообщили в CNSA. Зонд, включающий орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, успешно вышел на орбиту Марса 10 февраля после почти семимесячного полета с Земли.

Посадочный модуль с марсоходом, как ожидается, спустится на поверхность Марса уже в мае или июне. Китайские космические инженеры и ученые выбрали в качестве потенциальной зоны посадки относительно ровный район в южной части планеты Равнина Утопия. Марсоход будет выпущен после посадки для проведения научных исследований.