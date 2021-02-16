Пекин, , 03:20 — REGNUM Китай представил новую лабораторию развития науки о глубинах Земли и технологий продвинутой фиксации, сообщили в Министерстве природных ресурсов КНР.

Лаборатория, управляемая Китайской академией геологических наук призвана стать исследовательским институтом мирового влияния. Она будет собирать исследовательские ресурсы, сотрудничать с международными коллегами в нескольких сферах, включая исследование глубинных структур, а также глубокую разведку ресурсов и сверхглубокое бурение.

В недрах Земли хранится огромное количество энергии, промышленного сырья и водных ресурсов. Ожидается, что исследование глубин Земли столкнется со многими проблемами, включая условия экстремального давления и температуры. Лаборатория будет сосредоточена на стратегических потребностях и продвижении инноваций в этой области.