Пекин, , 20:49 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1», который 10 февраля вышел на околопланетную орбиту, совершил первую орбитальную коррекцию; всего таких коррекций будет несколько, и в их результате аппарат выйдет на орбиту, с которой будет осуществлена посадка, намеченная на май — июнь. Об этом 15 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что это первый китайский космический аппарат, направленный к другой планете.

Зонд совершил полет с Земли продолжительностью семь месяцев. На его борту находится марсоход, предназначенный для проведения научных исследований в районе посадки — в южной части равнины Утопия.