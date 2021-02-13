Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Экологи сообщили, что из-за слишком большого вылова и масштабного загрязнения воды, популяция рыбы-пилы существенно сократилась и если не предпринять меры, то данный вид навсегда исчезнет с лица земли, пишет 12 февраля News724.

Существует пять видов рыбы-пилы и уже три из них находятся под угрозой исчезновения. Еще два вида внесены в список уязвимых видов Международного союза охраны природы (МСОП).

На данный момент ученые насчитывают 18 стран, где отсутствует по меньшей мере 1 вид рыбы-пилы, и еще 28 стран, где исчезли 2 вида. Чаше всего рыба встречается в США и Австралии, где разработаны государственные программы по ее спасению.

Также сообщается, что главное преимущество рыбы-пилы — ее пилообразный «нос», который помогает ей находить и контролировать движения мелкой добычи, измеряя электрические поля, которые излучают другие существа — сыграл против нее и теперь этот вид часто погибает из-за того, что запутывается «носом» в рыболовецких сетях.

По словам экологов, если оперативно принять необходимые меры, то еще можно восстановить более 70% исторического ареала обитания рыбы-пилы.